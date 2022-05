Débora Monteiro critica empregada: "Onde estão as mulheres à antiga"?

As redes sociais são frequentemente usadas para desabafar e este episódio não foi exceção. Débora Monteiro partilhou no seu Instagram uma fotografia da cama feita pela empregada doméstica e não poupou nas críticas. Deixou no ar ainda a pergunta: "Onde estão as mulheres à antiga?". Os fãs não gostaram e as reações estão a ser muito negativas.

"Há pouco tempo partilhei convosco a necessidade de encontrar alguém para me ajudar nas lides da casa. Não é fácil, juro que não é fácil. Recebi na altura algumas mensagens a dizer que tinha de dar tempo, ensinar. Ok, percebo. Mas… Hoje cheguei ao meu quarto e dei com a minha cama feita assim", começou por escrever na história do dia.