É o tema do momento: Cristina Ferreira, de 46 anos, assumiu o novo namorado. A estrela da TVI foi com João Monteiro de férias para as Maldivas e esta quinta-feira publicou uma fotografia romântica com o ex-tenista, identificando-o no Instagram.



Sobre a vida deste jovem de 30 anos ainda pouco se sabe, mas já foi noticiado um alegado romance com a tenista romena Simona Halep - chegou a ser número 1 do Mundo.









