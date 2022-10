Após vários meses de tensão, Gisele Bündchen, de 42 anos, e Tom Brady, de 45, chegaram à conclusão que não conseguem ultrapassar as divergências e vão avançar com o divórcio. De acordo com a imprensa brasileira, o antigo casal, que vive em casas separadas há um mês, está a ver junto dos advogados como dividirá a fortuna de 650 milhões de euros.









