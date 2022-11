A saúde voltou a fintar Sofia Alves, de 49 anos. A protagonista de ‘Sangue Oculto’ (SIC) foi afastada das gravações da novela após ter sido diagnosticada com o vírus varicela-zoster ou herpes zoster. Segundo o CM conseguiu apurar, tudo começou com uma gripe e rouquidão e, com as defesas imunitárias fracas, mais tarde, veio-se a confirmar o diagnóstico do vírus através do aparecimento de várias borbulhas e vermelhidão no rosto.









Ver comentários