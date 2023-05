Dolores Aveiro acusada de recorrer a bruxaria para separar Ronaldo de Georgina Rodriguez

A relação entre Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez tem estado debaixo do olhar dos órgãos de comunicação social. Há quem diga que já viu melhores dias e que está mesmo por um fio. Agora, surge uma nova versão da história, apresentada pelos jornais espanhóis, a envolver Dolores Aveiro e rituais de bruxaria. De acordo com o jornal Extra, a mãe de CR7 terá recorrido à magia negra para separar o filho da modelo argentina.A acusação foi feita pela astróloga Mhoni Vidente, que afirma que Dolores Aveiro tem feito rituais de feitiçaria para que a nora faça as malas e termine a relação com Cristiano. Em causa está o facto de Georgina não querer a mãe do companheiro em casa e estar, alegadamente, a tentar afastá-la da família.A crise no relacionamento entre o craque luso e a modelo argentina tem sido alvo de escrutínio público na últimas semanas. Recorde-se que Dolores Aveiro já desmentiu todas as informações sobre a existência de problemas na relação do filho, tendo referido que tudo não passaria de uma nova polémica para gerar cliques na Internet. "É tudo mentira. Todos os casais discutem, portanto, isso é tudo uma mentira", frisou a mãe de CR7 ao