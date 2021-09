O alegado envolvimento entre Tozé Brito e as integrantes das Doce, relatado pelo próprio, está a gerar polémica.Fátima Padinha, uma das cantores do antigo grupo, mostra-se indignada com as afirmações do músico. "Senti-me humilhada e enxovalhada. Ele veio reavivar a fantasia de muitos homens que queriam ter um ato sexual com as Doce.