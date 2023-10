Começa esta quarta-feira o julgamento de Tiago Mesquita, o ator que ganhou fama, ainda miúdo, como Álvaro na série da TVI ‘O Bando dos Quatro’. Atualmente com 28 anos, está acusado pelo Ministério Público (MP), juntamente com um amigo, de um crime de tráfico de estupefacientes agravado.



Na acusação do MP, a que o CM teve acesso, refere-se que “os dois arguidos engendraram um plano com vista a procederem ao cultivo intensivo de canábis”.









Ver comentários