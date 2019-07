Estrelas da TVI proibidas de falar com Cristina Ferreira

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Depois de, no último ano, Cristina Ferreira ter feito capas da sua revista com rostos como Manuel Luís Goucha, Pedro Teixeira ou Rita Pereira e levado até algumas destas estrelas ao seu programa, a TVI deu um ‘murro na mesa’ e, sabe o, proibiu os seus exclusivos de falarem, oficialmente, com Cristina Ferreira, quer para o formato que conduz nas manhãs da SIC, quer para a revista que tem em seu nome.A gota de água para ... < br />