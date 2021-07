Ex-doce enfrenta grave problema de saúde

A cantora das Doce, Teresa Miguel, de 65 anos, vive um momento complicado da sua vida. “Estou com a articulação da anca do lado direito completamente desfeita. Estou há mais de um ano à espera para ser operada, mas por causa da Covid-19 não me chamam”, conta ao, sublinhando que o seu estado de saúde é muito delicado. “Estou pior das outras articulações. Já não consigo andar. Só mesmo de canadianas e ainda assim com muitas dores. Até me chamarem, não sei o que vai acontecer. Não consigo ir à rua e até ir à casa de banho me custa”, revela.A artista lamenta esta situação, que a deixa com a mobilidade reduzida e totalmente dependente do apoio da família. “Tenho o meu irmão que me ajuda. Mas ele trabalha todo o dia, por isso vem só à noite e traz-me o jantar”, conta, queixando-se da falta de acompanhamento médico. “Estou sem saber o que fazer. Não consigo falar com o médico”, diz Teresa Miguel, que está a ser seguida no Hospital Curry Cabral, em Lisboa. A ex-Doce diz que aqui lhe foi dito que não esperaria mais de seis meses para ser chamada para o bloco operatório, mas tal não aconteceu. O seu estado de saúde tem vindo a piorar cada vez mais e recentemente teve de ser levada de urgência para o Hospital de São José. “Deram-me só uma coisa para as dores, mas não ajudou. Não me fizeram mais nada. Estou fraquíssima. Tenho estado sempre de cama, quase não como. Não tenho forças para nada”, lamenta ao