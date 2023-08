Como se não estivesse já calor suficiente, as nossas famosas estão a deixar as redes sociais a escaldar, publicando fotos em que deixam entrever os seus melhores atributos.



A atriz Ana Guiomar, de 34 anos, está de férias no Redondo, Alentejo, e foi muito elogiada pelas imagens sugestivas que publicou.









Ver comentários