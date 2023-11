Fernanda Serrano, que celebrou na quarta-feira 50 anos, lançou uma biografia intitulada de ‘Não Há Vidas Perfeitas’.



A apresentação do livro realizou-se no Epic Sana Hotel - cadeia para a qual trabalha Pedro Miguel Ramos -, em Lisboa, e contou com a presença das pessoas mais importantes na vida da atriz: os pais, os filhos e.









Ver comentários