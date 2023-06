Depois da sua participação no Festival da Canção, em fevereiro deste ano (não passou da primeira semifinal), April Ivy entrou num dos “momentos mais difíceis” da sua vida, desconsiderada nas redes sociais e ostracizada pela indústria da música. A revelação foi feita pela própria, esta sexta-feira, após um ‘showcase’ no Centro Comercial Via Catarina, no Porto, onde acabou em lágrimas.









