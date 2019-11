Frederico Varandas compra nova casa milionária

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Debaixo de uma forte contestação no Sporting, Frederico Varandas vive, a nível pessoal, uma fase que contrasta. Aos 40 anos, prepara-se para ser pai pela primeira vez e, com a família a crescer, deverá mudar-se para a casa nova que comprou e cujas obras de remodelação já estarão praticamente concluídas.O novo ninho do presidente leonino – que atualmente reside na linha de Cascais numa vivenda com piscina –... < br />