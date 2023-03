A influenciadora digital venezuelana Georgilaya garante que esteve com o Cristiano Ronaldo em Vila Nova de Gaia, a 25 de março de 2022, durante a preparação do Mundial do Qatar.



A jovem dirigiu-se ao hotel onde estava a seleção nacional para ver os jogadores, incluindo CR7. Tirou fotografias, os dois trocaram números de telefone e ele acabou por convidá-la (por mensagem) para ir ao seu quarto, onde tiveram relações sexuais.









