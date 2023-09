Aos 61 anos, Inês Pedrosa está a lutar contra um cancro. Na passada sexta-feira, a escritora surgiu, pela primeira vez, com o cabelo rapado no programa ‘O Último Apaga a Luz’, da RTP 3, do qual integra o painel de comentadores juntamente com Raquel Varela (historiadora), Joaquim Vieira (jornalista), Rodrigo Moita de Deus (cronista) e Pedro Vieira (humorista e escritor).









