José Semedo devastado com morte da mulher

Soraia, a mulher do jogador do Vitória de Setúbal, José Semedo, de 36 anos, morreu na sequência de um internamento no hospital. Aquilo que se pensava ser uma "simples infeção" veio a revelar-se um problema fatal.

Soraia estava internada no hospital Curry Cabral, em Lisboa, para ser operada de urgência, mas acabou por morrer na noite desta quarta-feira.

O casal já estava junto há mais de quinze anos e tinha dois filhos em comum. A notícia da morte da companheira, a quem o jogador chama de "minha rainha", deixou José Semedo completamente devastado.