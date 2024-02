A sentença do caso que opõe SIC a Cristina Ferreira será conhecida, no máximo, na primeira quinzena de março. A garantia foi deixada pela juíza Maria Teresa Mascarenhas, que lidera o julgamento do pedido de indemnização da estação de Paço de Arcos à apresentadora por quebra unilateral de contrato, em 2020, nas alegações finais, na segunda-feira, no Tribunal de Sintra.









