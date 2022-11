A relação de Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly, piloto de Fórmula 1 da AlphaTauri, pode estar por um fio. No passado fim de semana, o francês, de 26 anos, participou numa corrida de automobilismo no México e acabou a divertir-se num bar muito bem acompanhado.



No espaço noturno, Pierre Gasly foi visto em clima de cumplicidade com uma jovem.









Ver comentários