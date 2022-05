Luisão, de 41 anos, atual diretor técnico do Benfica, enfrenta uma crise no casamento com a mulher, Brenda Mattar, de 39. Juntos há mais de 17 anos e com duas filhas em comum, o casal está a passar por um processo delicado de separação. "A Brenda está devastada com toda a situação. Esteve sempre ao lado dele durante os últimos anos mas, nos últimos meses, as diferenças entre eles tornaram-se evidentes.









Ver comentários