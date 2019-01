Apresentadora esteve no programa ‘Alta Definição’ e recordou o dia em que Salvador morreu vítima de um acidente de mota.

A apresentadora esteve no programa ‘Alta Definição’ e recordou o dia em que perdeu o namorado, Salvador, que morreu em 2014, poucos meses antes do casamento, vítima de um acidente de mota.A história da sua vida mudou para sempre: "Com a morte do Salvador, eu senti a minha alma a morrer", confessou, com lágrimas nos olhos. "É de uma violência que não sei descrever, eu soltei um som que nunca mais soltei na vida, é o som da tua alma a ser destroçada."