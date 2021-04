Meditação integra rotina de treinos de Cuca Roseta

Aos 39 anos, a fadista Cuca Roseta recorre à prática de exercício físico para alcançar o bem-estar físico e mental. Entre os ensaios, concertos e digressões, a artista encontra nos treinos uma forma de manter o equilíbrio e descomprimir do stress do dia a dia. "O desporto é o meu único vício", referiu a artista, que pratica desporto quase diariamente. Além do ginásio, participa em corridas e pratica taekwondo, uma arte marcial que permite treinar todo o corpo.Durante os últimos meses de confinamento, a fadista fez questão de manter os hábitos saudáveis e usou as redes sociais para partilhar alguns dos seus truques para manter a boa forma. A meditação tem sido um principais escapes da artista, trazendo-lhe bastantes benefícios para a sua vida. Além da redução de ansiedade, permite trabalhar a flexibilidade e desfrutar de um momento de harmonia para revigorar energias. Às rotinas de treino, Cuca Roseta junta uma alimentação regrada, livre de excessos, adaptada às suas necessidades.Praticar desportos com os quais se identifica e sente prazer. É um forma de estar motivada durante os treinos e manter o compromisso.Conciliar os treinos com a rotina diária profissional e pessoal. Deve encontrar um equilíbrio para não descurar da atividade física que traz benefícios à sua vida.Estabelecer metas e objetivos com o plano de treino. Se ainda não se sente confortável com o seu corpo deve encarar os treinos como um incentivo.