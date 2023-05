Foi emocionada e a dar autógrafos, que Mimicat chegou domingo à noite a Lisboa, depois de no sábado ter participado na grande final do Festival Eurovisão da Canção que decorreu em Liverpool, Reino Unido.



À sua espera, no aeroporto, estavam dezenas de pessoas a gritar pelo seu nome e a acenar com bandeiras portuguesas, o que por várias vezes acabou por levar a cantora às lágrimas.









