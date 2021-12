O ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira vive uma fase negra da sua vida. Depois de ter abandonado a liderança do clube da Luz devido ao alegado envolvimento em fraude fiscal, o empresário enfrenta agora um drama familiar. A mulher, Vanda Ribeiro Vieira, foi diagnosticada com cancro.Segundo a ‘Nova Gente’, Vanda Vieira está a lutar contra um cancro que descobriu há poucos meses e os últimos dias têm sido de grande sofrimento.