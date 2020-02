Novo contrato vale 15 mil euros por mês a César Mourão

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Na SIC há quase duas décadas, o humorista César Mourão vai continuar a fazer parte do leque de estrelas do cana até 2022.O apresentador de ‘Terra Nossa’ e investigador de ‘A Máscara’ assinou um novo contrato de exclusividade com o canal de Paço de Arcos. Ao que a ‘Sexta’ apurou, César Mourão vai passar a receber cerca de 15 mil euros por mês, valor que o coloca entre as figuras mais ... < br />