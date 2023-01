Piqué manda nova indireta a Shakira e chega de Twingo a evento da Kings League

Kings League, este domingo,

O jogador espanhol Gerard Piqué cumpriu o que prometeu na passada sexta-feira e chegou àde Renault Twingo, depois do lançamento da polémica música da ex-mulher Shakira, em que num dos versos atira: "Trocaste um Ferrari por um Twingo".O antigo jogador do Barcelona, e atual presidente da Kings League, participou num direto da plataforma Twitch, na passada sexta-feira, onde entregou relógios da marca Casio aos convidados e anunciou que fechou um contrato publicitário com a marca japonesa, que agora patrocina a nova liga, depois de Shakira ter lançado uma canção com provocações ao jogador e a envolver a marca."Trocaste um Rolex por um Casio", pode ouvir-se no novo tema da cantora colombiana.Durante o direto, Piqué anunciou ainda que no domingo iria a um evento da Kings League de Twingo, depois ter fechado um contrato de patrocínio pessoal com a Renault. Promessa que cumpriu.O vídeo da chegada de Piqué foi partilhado nas redes sociais da Kings League, com a descrição: "O presidente chegou".