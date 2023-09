A Polícia de Segurança Pública (PSP) manifestou-se sobre a participação do polícia Paulo Sousa no ‘Big Brother’, da TVI.



"O polícia em questão não se encontra no ativo, não estando a desempenhar quaisquer funções de cariz operacional ou administrativo", esclareceu a PSP, numa nota partilhada. "Importa ainda salientar que todos os polícias que se encontrem na situação de licença sem remuneração ficam privados do uso de uniformes, distintivos e insígnias da PSP", acrescentou.









