Durão Barroso e Joana Gonçalves já não passam um sem o outro. O antigo presidente da Comissão Europeia esteve em Macau no final do mês passado e não hesitou em levar com ele a namorada portuguesa.



Sem aviso prévio, e fora da agenda mediática, o casal almoçou com Ho Iat Seng, chefe do executivo, Alexandre Leitão, cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, e Ambrose So, vice-presidente da Sociedade de Jogos de Macau.









