A separação de Sara Matos e Pedro Teixeira continua a dar que falar. Depois de nove anos a partilhar vários momentos, inclusive o nascimento do pequeno Manuel, os dois atores anunciaram o fim do namoro. Agora, a ‘Flash’ revela o verdadeiro motivo do término da relação.



O site falou com uma fonte próxima do casal, que refere que Sara Matos, de 33 anos, “está bem resolvida” e que foi a própria que decidiu sair de casa.









