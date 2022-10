Selena Gomez e Hailey Bieber posam juntas após polémica entrevista

e Hailey Bieber estiveram juntas no Academy Museum Gala, em Los Angeles, EUA, este sábado, e posaram para várias fotografias.



O encontro aconteceu após

sobre o início do seu relacionamento com

e negado os rumores de que o cantor teria traído Selena.

"Não faz parte de mim envolver-me no relacionamento de alguém. Eu nunca faria isso, não fui educada assim", disse a modelo, que, no passado, teve que lidar com ataques na internet de fãs do ex-casal.

e

mantiveram um relacionamento durante vários anos, mas colocaram um ponto final em 2017. Hailey e o cantor canadiano casaram-se em 2018.

