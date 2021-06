Tony Carreira "está a recuperar bem", diz irmão do cantor

José Antunes, irmão de Tony Carreira, adiantou que o estado de saúde do artista está a registar melhorias. "

", disse à revista 'TV7 Dias'.

O cantor de 57 anos encontra-se internado no Hospital de Faro, no Algarve, desde a manhã desta quarta-feira, na sequência de um enfarte do miocárdio. Apesar da gravidade da situação, Tony encontra-se estável, a ser acompanhado no serviço de cardiologia da unidade hospitalar.apurou, estava em paragem cardiorrespiratória quando chegou à unidade de saúde e teve de ser reanimado O processo decorreu de forma célere, com o cantor a ser encaminhado para a unidade de Cardiologia através da ‘via verde coronária’, um serviço que possibilita uma mais rápida intervenção.No entanto, a verdade é que o enfarte vai obrigar o artista a uma mudança drástica nos seus hábitos de vida.