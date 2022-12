Sofia Alves, de 49 anos, volta a enfrentar mais um dissabor com a saúde. Depois de ter sido diagnosticada com Herpes Zoster/varicela oftalmológica, a atriz de ‘Sangue Oculto’ (SIC) ficou com a visão bastante afetada e ainda não conseguiu recuperar. “Eu estou com algumas limitações e dificuldades. Vamos ver se eu consigo recuperar a visão sem operação.









