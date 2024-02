Este Chromecast HD eleva a sua TV a outro patamar. Streaming e as suas aplicações favoritas no maior ecrã da casa

Basta uma ligação à internet e passa a ter um assistente Google para todos os conteúdos de entretenimento na TV

Todo o entretenimento que gosta com a ajuda do Google. Esta solução da gigante tecnológica é a forma mais prática de transformar qualquer televisão com uma entrada USB numa Smart TV. Com uma resolução até 1080p com HDR pode receber recomendações personalizadas com base nas suas subscrições, histórico de exibição e conteúdos adquiridos. Tudo no mesmo lugar... Esqueça saltar de aplicação em aplicação para decidir o que ver. O ecrã inicial mostra o conteúdo de todos os seus serviços de streaming num só lugar. Há ainda milhares de aplicações compatíveis com este aparelho e que vão elevar a sua televisão a todo um outro patamar, basta uma ligação à internet. A instalação é muito fácil e intuitiva e pode ainda conectar outros produtos compatíveis de smart home da Google controláveis a partir do Chromecast Snow HD.Exibir as melhores fotos e vídeos do smartphone diretamente para a televisão fica muito facilitado com este Chromecast HD, que pode ser totalmente controlado por por voz. Seja para ligar ou desligar a tv, pesquisar conteúdos através do Google Assitant, aumentar ou baixar o som... um sem número de opções que tornam o controlo mais simples e prático para o utilizador do Chromecast. Como foi desenhado para famílias, pode criar diversos perfis e com o controlo parental pode definir os conteúdos disponíveis e limitar o tempo de utilização aos mais pequenos para que saibam quando são horas de ir dormir.