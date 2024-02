Este estendal vai acabar com a dor de cabeça que é secar a roupa em casa nos dias chuvosos

Um estandal elétrico é a solução para quem tem que secar a roupa no interior de forma rápida e eficaz

Secar roupa em dias de chuva pode ser uma verdadeira dor de cabeça. Mas com este estendal a tarefa fica muito mais facilitada. Por ser elétrico com as barras de alumínio aquecidas, a roupa fica em condições num instante, evitando o risco que se molhe na rua de um momento para o outro, ou que a humidade seja demasiado nociva para o ambiente da sua casa . A temperatura oscila entre os 45ºC e os 55ºC ao longo das 18 barras onde pode colocar um número considerável de peças. No final pode dobrar-se e arrumar-se facilmente.

Soluções convencionais

Se procura apenas uma questão de funcionalidade, sem o extra do aquecimento das barras, pode optar por um estendal convencional. Desde os formatos mais tradicionais em prateleira, ou através das soluções em torre, a oferta é variada.



Este estendal em torre da Innotic é um sucesso online e está em desconto

Leveza e resistência são os principais atributos deste estendal da marca italiana Gimi. Atualmente também está em desconto

