Legos especiais para grandes momentos em família neste Natal

a Torre Central, a torre de astronomia, os jardins ou a grande sala de jantar e

a câmara dos segredos, entre outros detalhes da saga do jovem feiticeiro, como o

Ford Anglia.





A mítica escola de magia do universo Harry Potter em Lego é um dos objetos mais desejados pelos fãs da saga

Peça por peça, as criações em Lego promovem a criativade, a imaginação e são um dos brinquedos preferidos dos mais novos, mas, convenhamos, os adultos também gostam de desafios, e com o Natal à porta, fazer estas construções pode tornar os dias em família mais divertidos. Neste artigo mostramos alguns produtos desta marca dinamarquesa que é uma autêntica instituição no mundo dos brinquedos.São Legos especiais, com várias horas de entretenimento garantidas e que, no final do desafio, devem ganhar um lugar de destaque na decoração do quarto dos pequenos, ou mesmo da sala de estar. Porquê? Porque juntam o melhor de vários mundos... uma brincadeira de crianças de mãos dadas com universos de cultura Pop, do cinema, da animação ou da arquitetura de algumas das cidades mais famosas do mundo. Mãos à obra.Se há fãs de Harry Potter por aí, a felicidade está à distância da compra de um Lego como este.

Casa de 'Up! Altamente'

Este brinquedo de construção da Lego Disney e Pixar apresenta a icónica casa de 'Up! Altamente' com balões, mini figuras de Carl Fredricksen e Russell, e o adorável cãozinho Dug. A maquete inclui uma lareira, quarto, varanda, sala de estar e muitos detalhes do filme para explorar. Foi um dos produtos lançados para assinalar os 100 anos da Disney.



As figuras de Carl, Russell e do cãozinho Dug fazem parte de Lego

Postais 3D das cidades mais famosas do Mundo

A cosmopolita Londres, Nova York - a cidade que nunca dorme, ou Paris, a cidade das luzes, são apenas algumas das propostas da gama Architecture da Lego, que recria os locais e edifícios mais icónicos do mundo. Um autêntico postal 3D para recordar aquela viagem romântica, ou em família, ou expressar o desejo de visitar em breve uma destas cidades.



Nesta recriação não faltam o Big Ben, ou o London Eye

Os arranha-céus mais famosos da cidade que nunca dorme fazem este postal em 3D

A Torre Eiffel é o elemento em maior destaque neste Lego de Paris

Para os fãs da Marvel

O universo dos super-heróis da Marvel é um dos que mais fãs arrasta Mudo fora para salas de cinema, ou horas intermináveis em frente ao televisor. Encontrámos Legos que vão fazer as delícias destes seguidores. A recriação da espetacular batalha do filme 'Spider-Man: No Way Home', repleto de personagens emblemáticas e ação com teias de aranha. Remete para os filmes protagonizados por Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, com três versões do popular super-herói. Inclui ainda as personagens Electro, o Doctor Strange, Duende Verde, Doctor Octopus, Ned e MJ.



Batalha final de Spider-Men No Way Home recriada com várias figuras em Lego

Se gosta mais do universo Avengers, a proposta é construir esta Quinjet, que chega carregada de detalhes autênticos e personagens emblemáticas dos filmes da saga Infinity, como o Capitão América, Homem de Ferro, Viúva Negra, Thor e Loki. Ao todo são 795 peças. Para complementar a experiência pode ser usada a aplicação para smartphone Lego Builder, onde há várias ferramentas de construção digitais e interativas.



O Quinjet dos Avengers vem com cinco figuras de personagens do universo Marvel

Darth Vader

Se é fã de Star Wars não vai querer perder esta oportunidade de prestar uma homenagem ao lado negro da força: o capacete de Darth Vader, o vilão mais temido da galáxia. Fica num suporte próprio para estar em exposição, mas só depois de superar um desafio composto por 834 peças. É um dos Legos mais procurados de tributo à saga criada por George Lucas.



O capacete do maior vilão de Star Wars é uma das imagens de marca destes filmes de sucesso

