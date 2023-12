Uma câmara de vigilância que é sinónimo de segurança a um preço reduzido

As várias funções deste dispositivo permitem não só observar remotamente, como também comunicar com o local em que está instalado

Se pretende aumentar a sua sensação de segurança em segundos, talvez esteja a precisar de uma câmara deste género. Este dispositivo tem vários modos que lhe vão permitir ver à distância tudo que se passa na divisão da sua casa onde a colocar.Esta câmara TP-Link é indicada para interiores. Funciona com uma ligação à sua rede WIFI e permite movimentos controlados de forma remota através da aplicação para telemóvel ou computador . Gira 360º na horizontal e até 114º na vertical para uma maior cobertura de área. Se a quiser colocar, por exemplo, no quarto das crianças é possível ativar o modo de deteção de choro, que em conjunto com a visão noturna o vão deixar mais tranquilo sabendo que será alertado se algo se passar.Como tem uma função de áudio bidirecional pode não só ouvir o que se passa na divisão onde está a câmara, como também comunicar através do aparelho. Em caso de detetar intrusão também dispõe de um alarme de luz e som. Tem a possibilidade de armazenamento de imagem quando inserido um cartão de memória microSD e também funciona conectada aos controladores de voz e smarthome.Entre as opções e características estão ainda alguns modos de privacidade e a possibilidade de usar esta câmara para videochamadas ou reuniões remotas.