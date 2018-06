Vaca grávida condenada à morte depois de passar fronteira da UE

Animal ultrapassou ilegalmente a fronteira que separa a Bulgária da Sérvia.

20:04

Penka, uma vaca grávida, foi condenada à morte depois de se ter afastado da sua manada, e ter atravessado a fronteira para a Sérvia, um país que não pertence à União Europeia.O animal, que deverá ter a cria dentro de três semanas, foi devolvida ao seu dono, Ivan Haralampiev, mas as autoridades búlgaras afirmaram que o bovino teria de ser sacrificado pelo desrespeito das regras da União Europeia."Não nos cabe a nós decidir. Estamos apenas a implementar regras de Bruxelas", afirmou o veterinário Lyubomir Lyubomirov, segundo avançou este sábado, o jornal Independent. Uma petição da change.org está a circular pela internet , como forma de apelo ao Parlamento Europeu, para que abra uma exceção para o caso da vaca Penka. "Acreditamos que o caso de Penka reflete uma falta de compaixão por parte do poder público da UE para as pessoas comuns, como o proprietário da vaca, que está absolutamente perturbado", pode ler-se na petição.