Vibrador com ligação à internet permite encomendar pizzas

Ideia conta com parceria entre marca de vibradores e a pizzaria Domino's.

13:13

Um novo modelo de vibradores da marca CamSoda permite a encomenda de pizzas através de um botão que faz a ligação entre o vibrador e o telemóvel. A novidade surge de uma parceria entre a Domino’s Pizza e a CamSoda, que pretendem associar dois prazeres, em apenas um objeto.

Daryn Parker, o vice-presidente da CamSoda, explicou através de um comunicado no site oficial da empresa que "a masturbação, embora prazerosa, pode ser uma atividade física cansativa. Inevitavelmente, após o climax, muitas pessoas sentem fome", justificando, por isso, o RubGrub, um vibrador com um botão com ligação Bluetooth, que permite a encomenda de pizza de uma forma rápida e sem esforço.

Com o slogan "Fique satisfeita e depois fique cheia", a empresa quer expandir os serviços a outras cadeias alimentares.



Quando RubGrub, que ainda está em desenvolvimento, chegar ao mercado, terá um custo correspondente a 17 euros (19,95 dólares).