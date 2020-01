Adolescente de 13 anos engravida e diz que pai é menino de 10 anos

Uma adolescente de 13 anos engravidou e afirma que o pai da criança é um menino de 10 anos. O casal, cujo caso foi exposto na televisão russa, está a chocar a população.Daria e Ivan contam que se conheceram há cerca de um ano e que se apaixonaram à "primeira vista". "Um amigo nosso apresentou-nos e dois dias depois começámos a namorar. O Ivan dizia que estava apaixonado por mim. Passávamos muito tempo junto e gostávamos de passear de mãos dadas e beijar-nos", revelou a menina em direto no programa de televisão On Air.A jovem revelou que fez sexo com o namorado quando a mãe se encontrava fora de casa. "Quando estivemos juntos pela primeira vez, escondi-me debaixo dos cobertores 'com vergonha'", contou perante a perplexidade do público.Nos dias seguintes, Daria começou a sentir náuseas e indisposições. Fez um teste de gravidez e descobriu que estava grávida.Mas a hipótese de Ivan ser o pai da criança que está para nascer está a levantar dúvidas entre a comunicade médica. Nikolai Skorobogatov, pediatra russo, afirma que era possível caso os dois já tivessem atingido a idade reprodutiva.No entanto, Evgeny Grekov, especialista em urologia e andrologia, garante que o menino não pode ser o pai, uma vez que ainda não possui espermatozóides. O resultado foi verificado pelo menos três vezes em laboratório.