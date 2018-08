Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alce e cão 'namoram' à janela

Animais 'enamorados' tocaram focinhos.

Namorar à janela é coisa fora de moda, mas ainda acontece.



No caso deste vídeo, filmado no Colorado, EUA, os 'enamorados' são um alce e Peanut, um simpático cachorro.



O canídeo viu o alce perto da janela da casa dos donos e, apesar do aspeto ameaçador do imenso animal, não teve medo e foi investigar... sem soltar um latido.