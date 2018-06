Americanos falham recorde da maior orgia de sempre

Organização de Las Vegas prometia festa sexual com mais de mil pessoas, mas o número ficou muito abaixo.

Os organizadores prometiam uma festa sexual nunca vista, com o objetivo de bater o recorde fixado no Japão da maior orgia de sempre. Se os nipónicos chegaram às 500 pessoas em 2006, a empresa americana Menage Life propôs-se a juntar mil pessoas numa orgia a decorrer em Las Vegas.



A festa 'Sin City 8', marcada para os dias 31 de maio a 3 de junho na cidade dos casinos, deveria demorar 5 dias e juntar mais de 500 casais, mas, conta a o site Las Vegas Weekly, só apareceram 375 swingers. Um número muito aquém do recorde estabelecido no Japão.



Ainda assim, a festa é motivo de orgulho para a empresa especializada em eventos de sexo. "Não batemos o recorde mundial, mas, ainda assim, conseguimos organizar um evento fantástico, considerando as circunstâncias que a nossa equipa teve de enfrentar", diz a Menage Life em comunicado.



As dificuldades começaram logo com a localização. Quando o comediante Stephen Colbert anunciou no seu programa de TV que a festa ia decorrer no hotel Embassy Suites, a organização foi obrigada a mudar a localização, por mais de uma vez. O evento acabou por encontrar morada apenas algumas horas antes do início e acabou por acontecer no clube 'Green Door'.



A Menage Life não desanima e promete uma nova tentativa em 2019, com a realização da festa 'Sin City 9' em Las Vegas. Para já, realiza nos próximos dias festas de swingers em Chicago, Nova Orleães e Sturgis, no Dakota do Sul.