Andam à pancada por causa de selfie na Fontana di Trevi

Oito pessoas envolveram-se em luta e foram travadas pela polícia junto a um dos monumentos mais icónicos de Itália.

15:45

Oito turistas andaram à pancada junto à Fontana di Trevi, uma das mais emblemáticas fontes de Itália, por causa de uma...selfie. Tudo porque queriam tirar uma fotografia no mesmo local e os ângulos colidiam.

A luta aconteceu na quarta-feira, quando uma holandesa de 19 anos e uma italo-americana de 44 começaram uma acesa discussão no momento de tirar a selfie perfeita na fonte italiana. Ambas queriam estar no mesmo local ao mesmo tempo, a troca de palavras tomou maiores proporções e as respetivas famílias envolveram-se em agressões físicas junto ao monumento.

Dois polícias foram obrigados a intervir quando a situação ficou descontrolada, acabando por solicitar o apoio de mais dois agentes, de acordo com o jornal italiano "La Republica".

Apesar de não terem resultado feridos de maior gravidade (salvo alguns hematomas), as pessoas envolvidas foram encaminhadas para a esquadra onde acabaram por ser multadas por conduta violenta.