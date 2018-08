Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apanha noivo e melhor amiga a fazer sexo na cama onde os três dormiam

Katie foi apanhada de surpresa quando acordou a meio da noite.

19:24

Katie Duffy, de 22 anos, não queria acreditar no que os seus olhos estavam a ver. A britânica "apanhou" o noivo a fazer sexo com a sua melhor amiga na cama onde os três estavam a dormir. A história foi contada pela própria ao jornal The Sun.



A jovem e Jack, o companheiro, apaixonaram-se logo que se conheceram: tiveram dois encontros e, no último, foi pedida em casamento. Primeiro pensou ser uma brincadeira mas estava tão apaixonada que aceitou o pedido.



Foram viver juntos e Katie engravidou. Durante toda a gravidez o noivo foi "perfeito" e acompanhou os momentos mais difíceis, estando inclusivamente presente no momento do parto.



Os problemas começaram depois. O casal mudou de cidade e Jack começou insistentemente a falar do amigo Pete, um colega de trabalho. Rapidamente Katie e Jack ficaram melhores amigos de Pete e Amelia, a namorada deste.



Katie e Amelia passaram a sair juntas e a serem o apoio uma da outra. A amiga ajudava muitas vezes Katie com o seu bebé, começando também a frequentar a casa uma da outra.



A britânica percebeu que o seu noivo e a sua melhor amiga trocavam olhares "estranhos" quando pensavam que esta não estava a reparar. Quando o confrontou, Jack disse para a namorada "não ser parva porque se tratava da mulher do amigo".



Uma noite, Amelia apareceu de surpresa em casa de Katie a pedir consolo porque se tinha zangado com Pete. A mulher e o noivo fizeram o melhor que podiam para ajudar a amiga e acabaram os três a ver um filme na cama. Katie adormeceu.



Ao acordar a meio da noite, "apanhou" o namorado e a Amelia a manterem relações sexuais. "No início hesitei. Não sabia o que fazer. Mas depois levantei-me e gritei: O que é que estão a fazer?!", contou a britânica à mesma publicação.



Expulsou ambos da cama e contou o sucedido a amigos e familiares.



Amelia enviou, posteriormente, uma mensagem à amiga a confessar que já tinha feito sexo com o namorado desta várias vezes antes dessa noite.