Apanhada pela polícia com carta de condução de Homer Simpson

Mulher mostrou documento falsificado de forma insólita.

19:26

Se é mandado parar pela polícia e está num carro sem seguro e não tem carta de condução, a pior coisa que pode fazer é mostrar uma carta de condução falsa. Ainda para mais se esta pertencer a um tal de Homer Simpson. Foi precisamente isto que aconteceu a uma patrulha da polícia de trânsito de Milton Keynes, no Reino Unido.

Uma mulher foi parada numa operação stop e os agentes verificaram que o veículo não tinha seguro. Notaram que a mulher estava nervosa e quando lhe pediram a carta de condução nem queriam acreditar. No documento, aparecia o nome da famosa personagem da série The Simpsons, criada por Matt Groening, com uma fotografia do boneco amarelo e a respetiva assinatura, assim como umaa morada numa cidade de Springfield, nos EUA, tal como na série.

"Esta semana, a agente Phillips mandou parar um carro em Milton Keynes e, quando pediu a identificação à condutora, foi surpreendida com isto... O carro foi apreendido e a mulher detida por conduzir sem seguro e sem título de condução válido", escreveu a polícia no Twitter, com uma imagem da carta de condução ‘roubada’ a Homer Simpson. A publicação depressa se tornou viral.

Muitos internautas comentam ainda que esta falsificação vai ainda mais longe e comparam-na a uma imagem da ‘verdadeira’ carta de condução de Homer Simpson, que revela a morada certa e data de nascimento correta da personagem.