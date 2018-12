Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avó radical salta de paraquedas aos 102 anos

Australiana Irene O’Shea, de 102 anos, entrou para os livros de recordes.

01:30

A australiana Irene O’Shea, de 102 anos, entrou para os livros de recordes como a pessoa mais velha do mundo a saltar de paraquedas.



Langhorne Creek, no Sul da Austrália, foi o cenário do salto. Com simplicidade, Irene diz ter-se sentido "como de costume". Sim, pois este foi o seu terceiro salto. Iniciou-se há dois anos, quando cumpriu o centenário, e pretende continuar.



"Possivelmente salto para o ano e, se viver até lá, quero saltar aos 105 anos", disse Irene.



A idosa disse que o seu salto não foi para bater qualquer recorde, mas sim para angariar fundos a favor de uma doença neurológica que matou a sua filha aos 67 anos.



Irene O'Shea já criou uma página de doações e pretende angariar mais de 10 mil euros só este ano.