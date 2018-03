Bate com caixote do lixo em menina barulhenta no cinema

Menina teve de ser examinada devido à forte pancada.

Keri Karman despejou um pacote de pipocas por cima de uma menina de dois anos e, de seguida, bateu-lhe com um caixote do lixo na cabeça por estar a fazer muito barulho no cinema. O episódio ocorreu durante uma sessão do filme 'O Último Jedi', da série Star Wars, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

O caso começou a ser investigado depois de a mãe levar a criança ao hospital por dores na cabeça devido à pancada. As autoridades locais foram chamadas e reviram o conteúdo das câmaras de videovigilância do local para identificar a agressora.

A mulher, de 25 anos, foi esta sexta-feira acusada de colocar em risco o bem-estar e saúde de uma criança durante a sessão tribunal. Resta saber a pena a ser aplicada pelo crime.