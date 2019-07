Canguru surpreende e brinca em baloiço num quintal

Jeannie Seymour, uma australiana de 54 anos, estava em casa de uma amiga quando encontrou um pequeno canguru a brincar no baloiço do quintal.O adorável animal tentou por várias vezes saltar para o banco do baloiço, sem sucesso, acabando por ficar apenas pendurado pelas patas da frente enquanto saltava, muito entusiasmado com a brincadeira."Estava em casa de meus amigos, e por acaso estava a olhar pela janela e vi esse pequeno canguru a brincar no baloiço. Foi tão engraçado. Corri e peguei no meu telemóvel para poder filmar e mostrar à minha família e amigos", disse a testemunha, segundo o jornal Daily Mail.As imagens tornaram-se virais nas redes sociais.