Toda a gente sabe que os cães adoram andar de carro e meter a cabeça de fora da janela para apanhar ar, mas este cão sabe fazê-lo com classe.



Em vez de se limitar a esticar o pescoço para sentir o vento no focinho, reclina-se confortavelmente no assento e apoia o braço na porta, tal como um humano. Será este o cão mais ‘cool’ de sempre?