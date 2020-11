Um cão ficou pendurado na porta de um elevador após a dona, distraída, ter carregado no botão para subir sem reparar que o animal ainda não tinha entrado, na Suécia.



A sorte foi que o elevador estava equipado com um sistema de segurança que trava automaticamente ao detetar uma obstrução nas portas. O cão foi salvo com a ajuda de uma tesoura.