Cão resgatado de rio gelado afinal era um lobo selvagem

Um grupo de trabalhadores estava numa obra perto do rio Parnu, na Estónia, quando os latidos de um animal lhes chamou a atenção. Aproximaram-se e encontraram o que lhes parecia ser um cão preso e com o pelo congelado.Levaram-no ao veterinário e... surpresa! O que pensavam ser um cão é, na verdade, um lobo.

"Ele estava calmo, dormiu em minhas pernas", disse um dos homens, Rando Kartsepp, sobre a viagem do lago ao veterinário ao jornal estoniano Postimees.

O lobo, que se acredita ter cerca de um ano de idade, tinha uma hipotermia grave e estava em choque tendo recebido tratamento.



De acordo com a clínica veterinária o animal foi solto com um localizador de GPS implantado no seu pescoço.



"A experiência foi nova. Esperamos que ele esteja bem ", disse Kartsepp.