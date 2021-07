A história de Simon é muito triste, mas acaba bem.Trata-se de um cão, da raça originária do Tibete shih tzu, com 11 anos, que estava abandonado e foi resgatado pela organização sem fins lucrativos KC Pet Project, de Kansas City, nos Estados Unidos.Fruto de anos de negligência, o pelo do animal parecia um tapete. A equipa salvadora tosquiou-o e tirou-lhe 6,5 quilos de pelo emaranhado.